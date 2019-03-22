Kaybolan köpeğini bulana yemek ısmarlayacak

Sakarya'da 3 gün önce kaybolan ‘Efe' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Adapazarı ilçesi Orta Mahallesi Çeşme meydan caddesinden 3 gün önce kaybolan köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamayan köpeğin sahibi Gözde Erman, köpeği Efe'yi bulana Adapazarı'nda bir lokantada yemek ısmarlayacak. Köpeğinin daha öncede bir kez kaybolduğunu söyleyen Gözde Erman, “Sabah uyandığımda evimin önünde kulubesinde bağlı olan köpeğimin olmadığını fark ettim, Her yere baktık ama bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Paniğe kapılıp buradan uzaklaşmış olabilir. Görenlerin arayıp haber vermesini istiyoruz. 0543 933 64 91 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Bulana istediği lokantada yemek ısmarlıyacağım'' dedi.