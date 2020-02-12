Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engeli 23 yaşındaki genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engeli olan 23 yaşındaki A.Y. saat 21.00 sıralarında evden çıktı. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.Y.'nin kaybolduğunu anlayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 7 AFAD personeli ve 1 köpekli ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmaları sonrasında saat 23.45 sıralarında zihinsel engelli A.Y. bulundu.

Hazırda bulunan ambulansa getirilen zihinsel engelli genç yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonrasında genç, ailesine teslim edildi.