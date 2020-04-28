Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayıp olan sara hastası vatandaş AFAD ekiplerce aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Taşağıl Mahallesinde yaşayan sara hastası E.K., isimli bir kişinin yakınları E.K'nin kayıp olduğunu Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. Bilgileri alan ekipler kayıp şahıs için ilçede arama başlattı.

Aramaya, 9 jandarma, 7 AFAD, 2 SAKTİM ve mahalleli katıldığı belirtildi.