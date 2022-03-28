Kayıp olarak aranan şahsın derede cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 49 yaşındaki bedensel engelli şahsın cansız bedeni, derede bulundu.

Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi D-650 karayolu mevkiinden geçen Karandere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki bedensel engelli olduğu öğrenilen Ergün Özdemir için ailesi polis ekiplerine başvurdu. Dün kayıp başvurusu yapılan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı. Bu sabah saatlerinde ise dere içerisinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın ise aranan Ergün Özdemir olduğu tespit edildi. Özdemir'in cansız bedeni itfaiye ekiplerince sudan çıkartıldı. Yapılan incelemeler sonrasında şahsın cenazesi Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme sürüyor.