Kaymakam Bayar ile Sapanca METEM öğrencileri bir araya geldi

İlçe ile ilgili yapılması gereken hizmetlerin, gençlere yönelik yapılabilecek projeler hakkında konuşan Kaymakam Bayar, “Gençlerimizin yapmak istedikleri projeleri dinledik ve bundan sonra yapılması planlanan projelerin destekçisi olduğumuzu kendilerine belirttik. Sapanca İlçemiz için hep birlikte el ele vererek hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın Meclisi ve projeye destek veren gençlerin adına konuşan Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, “Kaymakamımız Bilgehan Bayar'a kent konseyimize ve gençlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sapanca'mız için daha güzel projelerde birlikte çalışmak için ekibimizle gönüllük esasıyla çalışıyoruz. Çalışmamızdaki tüm projeler ilçemizdeki 7'den 70'e her kesi kucaklamaktadır” diye konuştu.