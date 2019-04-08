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Kaynarca Belediye Başkanı Kefli mazbatasını aldı

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, mazbatasını alarak göreve başladı.


31 Mart Yerel seçimlerinde Kaynarca Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Murat Kefli, mazbatasını alarak göreve başladı. Kaynarca Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki kalabalıkla belediyeye gelen Kefli, göreve başladı. Belediye önünde kendisini karşılayanlara teşekkür eden Kefli, seçim sürecinde kendisine destek olan halka teşekkür etti.


Belediyeyi adaletle yöneteceğinin mesajını veren Murat Kefli, "Belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi inşallah adil olacağız, şeffaf olacağız, dürüst olacağız" dedi.


Mazbata törenine Sakarya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Kaynarca MHP İlçe Başkanı Ekrem Baldan Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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