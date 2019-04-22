Kaynarca Devlet Hastanesine Şehit Gökhan Ayder'in ismi verildi

Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Şehit olan Gökhan Alder'in ismi verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaynarcalı 21 yaşındaki Piyade Er Gökhan Ayder'in Kaynarca ilçesine bağlı Cebek Mahallesindeki ailesini ziyaret etti. Öğütlü'ye Kaynarca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rana Beşler ile hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Murat Koçsoy eşlik etti. Vatan için canını feda eden şehitlere minnet ve rahmetle andıklarının dile getiren Öğütlü, Sağlık Bakanlığı tarafından Kaynarca Devlet Hastanesi'nin isminin Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi yapıldığını belirterek, “Şehidimizin emaneti ailesi başımızın tacıdır. Onun aziz hatırasını yaşatmak adına hastanemize ismini verdik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. Şehit Gökhan Ayder'in ailesi hastaneye Şehidin isminin verilmesinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, gösterilen ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.