Kaynarca İmamlar'da yollar yenilendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları sona eren Kaynarca'ya bağlı İmamlar Mahallesinde yollar yeni yüzüne kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Kaynarca'nın İmamlar Mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları tamamlandı. 2 bin 100 metrelik güzergahın yenilendiği İmamlar Mahallesinde toplamda 2 bin 200 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İmamlar Mahallesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilirken, bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olması mesajı paylaşıldı.

Hizmet teşekkürü

İmamlar Mahallesi Muhtarı Hakan Kartal yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol komple kazıldı ve çıkan malzemeler tarla yollarına dökülerek değerlendirildi. Bu sayede israf engellendi ve mahallelinin tarlalarına da daha rahat gitmesi sağlanmış oldu. Bu yol 8-10 mahalleyi birbirine bağlayan bir yol ve çamurdan ulaşım sağlanamıyordu. Bu sayede mahalleler arası ulaşımda mümkün hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye şahsım ve mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum, sayesinde ayağımıza ne toz ne de çamur değiyor. Asfaltımızın zeminine taş döküldü ve yolumuzun zemini sağlamlaştırıldı. Ayrıca bazı noktalardan iki araç yan yana geçmekte zorlanıyordu, yeni çalışma ile yolumuz yaklaşık 2 metre genişledi ve ulaşım güvenli hale geldi” dedi.