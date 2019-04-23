Kaynarca'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kaynarca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Atatürk İlkokulu bahçesinde Atatürk İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin gösterilerine yer verildi.

“Çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir”

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceğinin güvencesi olan en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin geleceğini şekillendireceklerdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen, bilgi ve becerili bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın biz yöneticilerin en önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyorum. Küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyacağına inandığımız çocuklarımıza daha iyi bir Kaynarca bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın, her yönden sağlıklı, eğitimli, mutlu ve huzurlu bireyler olarak hayata devam etmeleri için hazırladığımız projeleri önümüzdeki süreçte uygulamaya başlayacağız. Bu vesile ile tüm halkımızın, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımıza bir bayram olarak hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum'' dedi.

Törende öğrencilerin okudukları şiirlerden sonra okulların hazırladıkları müzikal gösterilere ve halk oyunlarına yer verildi. Törenin son bölümünde ilçede ve ilde şiir, resim, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında ilk üçe girenlere ödül ve madalyaları protokol mensupları tarafından verildi.

Törene siyasal parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından büyük katılım sağlandı.