Kaynarca'da arterler Büyükşehir'le yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca'da 4 kilometrelik arteri yeniledi. 4 kilometrelik arter 6 bin 100 ton asfalt kullanılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca-Uğurlu-Kocaeli istikametindeki 4 kilometrelik güzergahta ilk olarak 5 metre olan genişlik ekiplerin çalışmalarıyla 8 metre çıkarıldı.

Güzergah üzerinde altyapı iyileştirmeleri yapıldı. Ömrünü dolduran ve bozulan asfalt kaldırılarak asfalt çalışmaları ile arter yeni yüzüne kavuşturuldu. 4 kilometre uzunluğundaki yola toplam 6 bin 100 ton sıcak asfalt döküldü. Vatandaşlar yeni yol ile daha rahat bir ulaşıma kavuştu. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise çalışmaların program dahilinde devam edeceği ifade edildi.