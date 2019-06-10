Kaynarca'da asfalt çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda Kaynarca'ya bağlı Arifağa ile Başoğlu mahalleleri arasında kalan 7 kilometrelik güzergah yeni yüzüne kavuşturuluyor. Yaz sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı arterin okullar kapanmadan tamamlanması hedeflenirken; güzegahta 8 bin 500 ton asfalt kullanılması planlanıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yenilenmeye devam edeceği ifade edildi.