İhlas Haber Ajansı

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Kaynarca'da asfalt hamlesi sürüyor

Kaynarca Yeniçam Mahallesi’nde bulunan Çelebiler Sokak’ta 1 kilometrelik alan sıcak asfaltla buluştu.

Kaynarca Yeniçam Mahallesi'nde bulunan Çelebiler Sokak'ta 1 kilometrelik alan sıcak asfaltla buluştu.


Kaynarca Belediyesi ilçe merkezi ve mahallelerinde başlattığı asfalt hamlesini sürdürüyor. İlçe genelinde bozulan yollar ve alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde planlanan program çerçevesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Yeniçam Mahallesi'nde bulunan Çelebiler Sokak'ta 1 kilometrelik alan sıcak asfalta kavuştu. İlçe genelinde planlanan program çerçevesinde yol çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli amaçlarının, vatandaşları kaliteli yollar ile konforlu ulaşıma kavuşturmak olduğunu söyledi.

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