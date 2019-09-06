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Kaynarca'da çocuk hastalıkları hekimi göreve başladı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ataması yapıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ataması yapıldı.


Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesine yeni atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezihe Nefise Uluç'un poliklinik hizmeti vererek, hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan Uzm. Dr. Uluç'a ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Hastane Başhekimi Dr. Rana Beşler, ilçe halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, daha önce görevlendirme ile haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmeti verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde artık tam zamanlı hizmet verileceğini belirtti.

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