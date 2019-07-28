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Kaynarca'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan 54 ABT 543 plakalı araç ile kavşaktan dönmeye çalışan F.K idaresindeki 54 VJ 8498 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.


Öte yandan kazada sürücülerden biri hafif yaralanırken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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