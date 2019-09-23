Kaynarca'da ilk ders Günay Güneş'ten dinlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü'nde ‘İlk Ders Sunumu ve Oryantasyon Eğitimi' etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynarca'da bulunan Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencileri ilk dersi Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Günay Güneş'ten dinledi. İlk dersi veren SAMİB Başkanı Günay Güneş, uluslararası ticaretin ve lojistiğin öneminden bahsederek, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, belediye olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve öğrencilerine her türlü desteği sağlama sözü verdi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Kenan Göçer de yaptığı konuşmada yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi ve Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğu Başkanı Enes Aköz Oryantasyon Sunumu gerçekleştirirken, program rektörlük tarafından aşure ikramı yapılmasıyla sona erdi.