Kaynarca'da kadınlara kanser hastalığı hakkında bilgi verildi

Kaynarca Toplum Sağlığının Cebek Mahallesinde kadınlara yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısına çok sayıda kadın katıldı. Dr. Zeynep Çelebi tarafından Kanser farkındalık ve Kırım Kango Kanamalı Ateşi konuları hakkında verilen eğitim sonrasında katılımcıların KATEM randevuları oluşturuldu.

Seminerde meme kanseri ve rahim ağzı kanserinde tetkik ve testler anlatıldı. Erken teşhise dikkat çekilen seminerde, KETEM'de yapılan test işlemleri için herhangi bir sağlık güvencesinin gerekmediği belirtildi. Anlatımlar sonunda kadınlar hastalıklara ilişkin sorular sordu. Seminerin sonunda kadınlara meme kanseri ve rahim ağzı kanseriyle ilgili broşür dağıtıldı.