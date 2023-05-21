Kaynarca'da o mahalleye 5 kilometrelik sıcak asfalt

Kaynarca Şeyhtımarı Mahallesi'nde bulunan 5 kilometre uzunluğa sahip güzergah sıcak asfalt ile buluştu. Mahalle halkı ise yenilenen yol sebebi ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Gökçeler ve Konak Sokakları arasında bulunan 5 kilometrelik alan sıcak asfalt ile buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOL-BAK ekipleri ile Kaynarca Belediyesi'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada 5 kilometre uzunluğa sahip güzergah sil baştan yenilendi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'ye mahalle halkı teşekkürlerini iletti.