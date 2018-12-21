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Kaynarca'da polis açık alanlarda ve mekanlarda denetim yapıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde emniyet ekipleri tarafından mekanlarda ve açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde emniyet ekipleri tarafından mekanlarda ve açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.


Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçeyi güven ve huzurlu bir hale getirebilmek için gerçekleştirdikleri denetimleri sürdürüyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapılan denetimlerde; aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu. Uygulama süresince polis ekipleri umuma açık mekanlarda 300 kişiye GBT sorgusu yaptı. İlçe merkezinde emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

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