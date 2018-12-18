İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynarca'da SASKİ ekipleri mazgalları temizledi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yoğun kış şartları gelmeden mazgalların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yoğun kış şartları gelmeden mazgalların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


SASKİ ekiplerince Kaynarca ilçesi genelinde zarar gören ve kırılan mazgalları bakıma aldı. Vatandaşların talepleri üzerine ekipler tarafından belirlenen alanlarda çamurdan dolayı dolan ve bakıma ihtiyaç duyulan mazgallarda çalışma yapıldı. Vatandaşlar bu duruma olumlu tepki gösterirken, yetkililere duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.