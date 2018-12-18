Kaynarca'da SASKİ ekipleri mazgalları temizledi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yoğun kış şartları gelmeden mazgalların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

SASKİ ekiplerince Kaynarca ilçesi genelinde zarar gören ve kırılan mazgalları bakıma aldı. Vatandaşların talepleri üzerine ekipler tarafından belirlenen alanlarda çamurdan dolayı dolan ve bakıma ihtiyaç duyulan mazgallarda çalışma yapıldı. Vatandaşlar bu duruma olumlu tepki gösterirken, yetkililere duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiler.