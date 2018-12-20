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Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Sel riski dolayısıyla 1 günlük ara verilen eğitim ise ilçe genelinde bugün itibari ile yeniden başladı.


Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 4 gündür aralıksız yağan yağıştan dolayı ilçenin çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Büyükyanık, Uzunalan, Kulaklı ve Birlik Mahallelerindeki ekili tarım arazileri yağışlardan etkilendi. Birçok bölgede kanal taşması sonucu arazilerin su altında kaldığını belirten Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kaçar, "Bugün itibariyle ilçe genelinde sular çekilmeye başladı, şuan için çok ciddi bir zarar gözükmüyor" dedi.


Eğitim ve öğretimin ilçe genelinde devam ettiğini açıklayan Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi ise "Sel riskinden dolayı ilçe merkezinden geçen dere yakınlarında bulunan okullarda dün 1 günlük eğitime ara verilmişti. Bugün eğitim ve öğretim ilçe genelinde devam ediyor" diye konuştu.

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