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Kaynarca'da tarım arazilerinin bir kısmı sular altında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde son 1 haftadır etkili olan yağış nedeni ile bazı tarım arazileri sular altına kaldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son 1 haftadır etkili olan yağış nedeni ile bazı tarım arazileri sular altına kaldı.


Kaynarca ilçesi Birlik ve Karaçalı Mahallelerinde son 1 hafta içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin üzerinde su birikti. Arpa ve yulaf ekili araziler sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Erol Azgun, “Baskın yağmur olursa arazilerde su birikiyor. Melen suyu bölgemizden geçince dere yataklarının yolu değişti. Ekili ürünlerde zarar yok” dedi.

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