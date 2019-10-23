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Kaynarca'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Ç., idaresindeki 54 VH 235 plakalı otomobil ile yine aynı yönde seyir halinde olan E.K., yönetimindeki 54 ZL 429 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu otomobillerde bulunan E.K., ve yanında bulunan R.D., isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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