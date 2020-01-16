Kaynarca'da vatandaşın çamurlu yol tepkisi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilçesinde mahalle yollarının her yağış sonrası çamur içinde kaldığını belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istediler.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ilçesinde mahalle yollarının her yağış sonrası çamur içinde kaldığını belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istediler.
Kaynarca ilçesi Gökçeler Mahallesinde bulunan vatandaşlar 3 yıldır yollarının yapılmasını beklediklerini belirtti. Mahalle halkı, yağış sonrasında yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yetkilerden konuyla ilgili yardım beklediklerini ifade ettiler.