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Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 4 gündür yağan yağmur nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 4 gündür yağan yağmur nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü. Göle dönen bazı tarlaları ise çiftçiler cep telefonları ile kayıt altına aldı.


Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesinde yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları neticesinde yaklaşık bin dönüm civarında mısır ekili alan sular altında kaldı. Bazı tarlalar adeta göle dönerken, geçtiğimiz senelerde yağışlar sonrasında mağdur oldukları için sigorta yaptırdıklarını aktaran çiftçiler, mahsullerinin zararlarına göre sigorta şirketleri ile konuşacaklarını aktardılar. Zarar gören tarlalarına giden çiftçilerden bazıları ise, cep telefonları ile ‘İşte halimiz bu' diyerek göle dönen tarlalarını kayıt altına aldılar.

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