İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynarca'da zabıta ekipleri yaşlı vatandaşları evlerine gönderdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sokak sokak gezen zabıta ekipleri sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sokak sokak gezen zabıta ekipleri sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.


Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaynarca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek uyarılarak evlerine yönlendirildi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularını gezen zabıta ekipleri 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.


Öte yandan ekipler, evine gitmekte zorlanan bazı vatandaşlara ise ulaşım yardımında da bulunarak sokaklarda anons yaparak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarıya çıkmaması için uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.