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Kaynarcalı gençler kedi ve köpek evi yaptı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan gençler topladıkları karton kutuları kedi ve köpek evine dönüştürerek sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturdular.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan gençler topladıkları karton kutuları kedi ve köpek evine dönüştürerek sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturdular.



Topladıkları karton kutuların etrafına çöp poşeti geçirerek kedi ve köpek evi haline getirip belli noktalara bırakan gençler, ayrıca yaptıkları yuvaların üzerine sosyal mesajlar yazarak hayvan sevgisini insanlara aşılamaya çalıştılar. Projenin önderliğini yapan Serdar Karaaslan, "Kış aylarında yaşanan soğuk hava şartları dolayısıyla dışarıda yağmur ve kar altında kalmak zorunda kalan kedi ve yavru köpekler için kendi imkanlarımız ile Kedi ve Köpek Evi yaptık. Keşke her yerde bu tarz kedi evleri olsa ve dışarıda kalan hayvanlar soğuktan üşümeseler" dedi.

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