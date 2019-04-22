Kaynarcalı öğrenciler Anıtkabirde mezuniyet töreni düzenledi

Kaynarca'da okuyan ve mezun olacak olan öğrenciler mezuniyet kutlamalarını Anıtkabir'i ziyaret ederek yaptı.

Kaynarca ilçesinde bu yıl mezun olacak ilköğretim öğrencileri mezuniyet kutlamalarına ilk olarak Anıkkabiri ziyaret ederek başladı. Sınıf öğretmenleri İsmail İşeri ve öğrenci velileri ile birlikte pek çoğu Anıtkabir'i ilk kez ziyaret eden öğrenciler, Atatürk'ün mezarı önünde saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir içindeki müzeleri gezen öğrenciler, rehberlerden bilgi aldı. Eski ve yeni mecliside ziyaret eden öğrenciler Anıtkabirin önünde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Anıtkabir'e ilk defa gelen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.