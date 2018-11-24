Kaynarcalı öğretmenler doyasıya eğlendiler

İlçedeki bir kafeteryada düzenlenen kutlama programı; Türk Eğitim-Sen Kaynarca temsilcisi Mustafa Göktaş'ın açış konuşması ile başladı. Başkan Göktaş üyelerinin öğretmenler gününü kutlayarak güzel bir gece geçirmeleri dileğinde bulundu. Sendikanın Onursal Başkanı Adnan Gürbüz ise taşıdıkları bu bayrağı gelecekte genç öğretmenlere bırakacaklarını söyleyerek, "Belli çileler talip olarak doğruların yanında, yanlışların karşısında görevlerimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde hep birlikte yemekler yenildi. Gecenin ilerleyen bölümünde orkestranın çaldığı sanat müziği ve halk türküleri ile eğlenceli dakikalar yaşandı.