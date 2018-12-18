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Kaynarcalı üniversite öğrencileri Abat'ta stres attılar

Türkiye’nin doğal güzelliklerini yerinde görmek için farklı yerlere gezi düzenleyen Kaynarca Üniversite öğrencileri hafta sonunu Bolu Abant’ta geçirdi.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini yerinde görmek için farklı yerlere gezi düzenleyen Kaynarca Üniversite öğrencileri hafta sonunu Bolu Abant'ta geçirdi. Beyaz örtüsüyle Abant'ı ve gölü gezen öğrenciler mangal partisinin ardından göl kenarında yürüyüş yaptı.


Organizasyonda Kaynarca Üniversite öğrencileri hafta sonunu Türkiye'nin kış turizmiyle bilinen Bolu Abant'ta geçirdi. Beyaz örtüsüyle eşsiz güzelliğe bürünen Abant'ta öğrenciler mangal partisiyle güne başladılar. Ardından doğanın tadını çıkaran öğrenciler daha sonrasında gölün etrafında yürüyüş yaptı. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler yoğun geçen günün ardından Kaynarca'ya dönüş yaptı.

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