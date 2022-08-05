Kaynarca'nın dev altyapı projesinde çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca ilçesinde hayata geçirilecek şehrin sekizinci arıtma tesisi Kaynarca Arıtma Tesisi'yle entegre halde bölgeye hizmet verecek olan 40 bin metrelik kanalizasyon hattında çalışmalarını sürdürüyor. Süratle devam eden çalışmalar çerçevesinde 40 kilometrelik hattın 3 bin metrelik kısmı tamamlandı. 37 kilometrelik kısımda ise çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekiplerin özverili bir şekilde süratle sürdürdüğü çalışmalar neticelendiğinde bölgenin 50 yıl sonrasına bile hizmet verecek olan proje Kaynarca ile buluşmuş olacak. 10 bin metrekare alan üzerinde inşa çalışmalarını devam eden Kaynarca Arıtma Tesisi' ve 40 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgenin evsel atık suları son teknoloji cihazlar ile temiz bir şekilde doğaya deşarj edilecek.