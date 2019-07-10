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Kaza TEM otoyolu Ankara istikametini kilitledi

TEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yola devrildi.

Kaza sonrası Ankara istikameti trafiğe kapanırken, oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.


Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Arifiye ilçesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kaza sonucu TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan otoyol, aracın yoldan kaldırılmasıyla kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.


Öte yandan, kaza sonrası TEM'de oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

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