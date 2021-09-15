Kaza yapan alkollü sürücü hıncını gazetecilerden çıkarmak istedi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Hastaneye gitmeyi reddeden alkollü sürücü ve araçta bulunan şahıs, kaza sonrası hıncını olay yerine gelen gazetecilerden çıkarmak istedi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karaman Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan alkollü sürücü B.S. idaresindeki 54 TA 338 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü ve yanında bulunan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye gitmeyi reddetti.

Alkollü sürücü B.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden gazetecilere saldırmak istedi. Polis ekiplerinin de araya girmesi ile son bulan olayda sürücü B.S.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.