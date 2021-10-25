Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde D-650 karayolu üzerinde Karasu-Karapınar kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Bekir İ. idaresindeki 54 AEV 753 plakalı Toyota marka otomobil ile Karanlıkdere istikametinden kavşağa giriş yapan Kader K. idaresindeki 26 ABG 542 plakalı Renault marka otomobil çarpışmış ve meydana gelen kazada Kader K. ile Hatice Fatma Kahraman yaralanmıştı.

Kaza sonrası bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ağır yaralı Hatice Fatma Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesi sonrasında Kocaeli'de bulunan özel bir hastaneye nakledilen Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.