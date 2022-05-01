Kazada aldığı yaralar sayesinde fark etti: Bakın vücudu ne haldeydi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, geçirdiği bisiklet kazası sonrası vücudundaki eğriliğin arttığını fark edince durumu ailesiyle paylaştı. Birçok özel hastane gezen ancak teşhis konulamayan genç, tam umudunu kaybetmişken sağlığına Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kavuştu.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, 2021 yılının kasım ayında dengesini kaybederek bisikletten düşüp yaralandı. Geçirdiği hafif kaza sonrasında hastaneye gitmeyen Aziz Koray Diş, düştükten sonra vücudunda oluşan yaralara bakmak için aynanın karşısına geçince şok oldu. Vücudundaki eğriliği fark ederek annesine söyleyen ve sonrasında hastane hastane gezen Aziz Koray Diş'e bir türlü doğru teşhis konulamadı. Umudunu kaybetmek üzere olan genç, son olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Alauddin Kochai'ye başvurdu. Doç. Dr. Alauddin Kochai'nin yaptığı muayene sonrasında tüm tetkikleri yeniden yapılan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş'e Osteoid Osteoma ismi verilen kemiğin iyi huylu tümörü teşhisi konuldu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından 25 gün boyunca hastanede kalan Aziz Koray Diş, burada ameliyat için hazırlandı. 22'nci gün Doç. Dr. Alauddin Kochai ve ekibi tarafından ameliyata alınan ve omuriliğindeki tümörün alınması için yapılan operasyon sonrası 2 günde ayağa kalkan Aziz Koray Diş, ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra tamamen sağlığına kavuştu.

“2 ay içerisinde iyileşti”

Aziz Koray Diş'in sosyal hayatını da etkileyecek dereceye gelen eğriliğinin tespiti sonrasında hızlıca tedavi sürecine geçildiğini belirten Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Alauddin Kochai, “Aziz'in bize geldiğinde ciddi bir eğriliği vardı ve bu eğriliğin kaynağı bir türlü bulunamamıştı. Burada gerekli tetkikleri yaparak bu eğriliğin iyi huylu tümör olduğunu belirledik ve buna yönelik yaptığımız cerrahi sonrasında sağlığına kavuştu ve 2 ay içerisinde tamamen sağlığına kavuştu” dedi.

“Ayna karşısında yaralarıma bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim”

2 ay içerisinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aziz Koray Diş, “İlk önce ağrılarım olmuştu ama normal bel ağrısı diye pek umursamamıştım. Sonra bisikletle bir kaza geçirdim ve ayna karşısında yaralarıma bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim. Sonra anneme göstererek durumu anlattım. O şekilde hastane serüvenimiz başladı. Birkaç tane hastane gezdim ve doğru bir teşhis konulamadı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldim ve burada Doç. Dr. Alauddin Kochai beni 25 gün içerisinde tedavimi yapıp yolladı. 2 ay sonra tamamen sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

“Umudunuzu yitirmeyin, ben yitirmedim kazandım”

Son kontrolünde hastalık ve tümörle ilgili hiçbir bulguya rastlanılmayan ve tamamen sağlığına kavuşan Koray Diş, “Hastalığım teşhis edilemediği için umudumu yitirmiştim ancak yitirmemek gerekiyormuş. Her şeyin bir çaresi varmış ve bende onu bu hastane ve bu hastanenin doktorları sayesinde gördüm. Umudunuzu yitirmeyin, ben yitirmedim kazandım; siz de kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Oğlum için 1 buçuk yıldır çare arıyorduk”

Oğlunun hastalığına yaklaşık 1 buçuk yıldır çare aradıklarını ve hastane hastane gezdiklerini aktaran anne Kadriye Akça ise, “Oğlum için yaklaşık 1 buçuk yıldır çare arıyorduk. Özel hastanelerde gezdik, skolyoz diyerek bir hayli masraf ettirdiler ancak sonuç alamadık ve hastalık daha da fazla ilerledi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada Doç. Dr. Alauddin Kochai ile görüşerek durumu anlattık. Hemen yatış verdi ve tekrar bütün tahlilleri yaparak teşhisi koydu. Sonra da ameliyat sonrasında çocuğumun ağrıları 2 gün içerisinde geçti. Evimize gittikten sonra daha da iyileşti, şimdi hastalıktan hiçbir eser kalmadı diyebilirim” ifadelerini kullandı.