Kazada ölen eşini suçlu edilmesini kabul etmeyip olayın aydınlanmasını istiyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında vefat eden eşini suçlu olduğunun kabul edilmesini hazmedemeyen ve geceleri uyuyamayan Kezban Akgün, kazayı görenlerden yardım isteyerek olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay, 7 Haziran 2016 günü saat 01.10 sıralarında Akyazı İlçesi Batakköy yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Batakköy Akyazı istikametinde gitmekte olan ve Fazlı Akgün (48) idaresindeki mobilet ile Akyazı Batakköy istikametinde gitmekte olan Sinan G. (27) hakimiyetindeki otomobil çarpışmış, meydana gelen trafik kazasında Fazlı Akgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza sonrası acılı Akgün ailesi hazırlanan raporda kazada suçlu Fazlı Akgün olduğunu öğrendi. Duruma itiraz eden aile bir sonuç alamadı. Fazlı Akgün'ün eşi Kezban Akgün, kazayı görenlerden yardım isteyerek olayın aydınlatılmasını istedi.

Bana yardım etsinler

Kezban Akgün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eşim Kuzuluk istikametinden eve gelirken Batakköy'de trafik kazası yapıyor. Eşimin yoluna giriyor çocuk. Trafik kazası meydana geliyor. Eşim kaza sonrası ambulans ile hastaneye gidiyor ve orada vefat ediyor. Yaşanan kaza sonrası kazada suçlu olarak eşimi gösterdiler. Suçu eşimin üstüne attılar. Ben bu kazanın aydınlanmasını istiyorum. Bana kazayı görenler olduğunu söylediler. Görenler bana yardım etsin. Ben bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum. O gece oğlumda kaza yaptı. Ben oğlumun yanında idim o akşam. Benim maddi durumum da iyi değil. Oğlumun ayağı da ameliyatlı. Kazanın üzerinden 3 sene geçti suçlu bizmişiz gibi hala. Ben kahroluyorum. Ben odama gidip yatamadım. Kazayı görenler bana şahitlik etsinler olayı aydınlatalım” dedi.

Görüntüye baksınlar

Vefat eden Fazlı Akgün'ün bacanağı olan Ahmet Özkilit: “Kazayı gören bir güvenlik kamerası var. Bu kamera kaydını izleyen çok sayıda kişi Fazlı abimizin suçlu olmadığını söylüyor zaten. Kaza sonrası adli tıp kurumu diyor ki yol yoğun, kalabalık yol kesinlikle kalabalık değil hem de gece saati. Şoför benim bacanağımın yolunda gelirken, Fazlı abimizin yolunda çarpışıyorlar. Adli tıp kurumu da diyor ki mobiletli kişi şoförün yoluna girmiş. Ya Allah aşkına göz var nizam var. Allah rızası için herkes elini vicdanına koysun bu kadının bu yetim çocuğun sesini duysun. Bu kadın yetkililere izletemiyor bu görüntüyü. Bu görüntüye yetkili kişi bakmıyor. Verilen zabıtı herkes kaile alıyor. Görüntüye bakılsın kim suçlu kim suçsuz ortaya çıkacaktır zaten” ifadelerini kullandı.