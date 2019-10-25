İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada ölen lise öğrencisi son yolcuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, son yolcuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazında genç kızı arkadaşları yalnız bırakmadı.


Kaza, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büşra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı çıkardı. Kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Esra Gülaçtı (16) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esra Gülaçtı için Karaman Mahallesinde bulunan 17 Ağustos Camisi'nde bir cenaze namazı düzenlendi. Genç kızı cenaze namazında arkadaşları yalnız bırakmadı.


İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Esra Gülaçtı, Emirsultan Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.