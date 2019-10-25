Kazada ölen lise öğrencisi son yolcuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazında genç kızı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Kaza, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büşra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı çıkardı. Kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Esra Gülaçtı (16) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esra Gülaçtı için Karaman Mahallesinde bulunan 17 Ağustos Camisi'nde bir cenaze namazı düzenlendi. Genç kızı cenaze namazında arkadaşları yalnız bırakmadı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Esra Gülaçtı, Emirsultan Mezarlığına defnedildi.