Kazada savrulan otomobilin çarptığı yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde savrulan otomobilin çarptığı 82 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi 1071'nci Sokak'ta meydana geldi. 54 AAH 566 plakalı otomobil ile 54 ADG 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza neticesinde savrulan otomobil, yolun kenarında yürüyen Gülsüm Aydınlı ve 3. Sınıf öğrencisi olan torunu H.U.'ya çarptı. Kaza neticesinde Gülsüm Aydınlı (82) olay yerinde hayatını kaybetti, kız çocuğu ağır yaralandı. Minik kız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülsüm Aydınlı'nın cenazesi, Kubbeli Yeni Cami'de kılınan namazın ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi. H.U.'nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.