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Kazada yaralanan 17 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün Hendek ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) yaşındaki idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Uzunoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzunoğlu'nun cenazesi, Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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