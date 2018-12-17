Kazakistan'ın bağımsızlık günü SAÜ'de kutlandı

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu tarafından Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Aralık Cuma günü düzenlenen programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Amandykov Abylai Kayratulı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Kazakistan'la beraber birçok ülke bağımsızlığını 1990'lı yıllarda kazanmıştı. Gençliğimizde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini takip ediyorduk. Diğer taraftan da Sovyetler Birliği içerisindeki yeni coğrafyamız bir gün olur bağımsızlığını kazanır ümidiyle düşünürdük. Fakat böyle hızlı bir şekilde gerçekleşeceği düşünülmüyordu. Ancak Kazakistan ile beraber çok fazla ülke bağımsızlığına kavuşmuş oldu” dedi.

SAÜ'de Kazakistan'dan gelen 90'a yakın öğrencinin bulunduğunu aktaran Rektör Savaşan, “Onlara misafir öğrenciler diyoruz, yabancı öğrenciler demiyoruz. Biz onları bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Hem Kazak öğrencilerimiz hem de diğer ülkelerden misafir olarak gelen öğrencilerimiz bizim için çok değerliler. Hem şehre hem de üniversiteye olağanüstü katkıları var. Kazakistan'ın bağımsızlığının kıyamete kadar devam etmesini dileriz. Gelişmiş refah bir ülke olmasını, Türkiye gibi ülkeler ile her zaman ilişkilerinin devam etmesini dileriz. Siz gençlerimizin de Sakarya'da bulunduğunuz sürece hoşça vakit geçirmenizi dileriz” şeklinde konuştu.

SBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce de programda bir konuşma yaptı. Yüce, “Belediye olarak şehrimizdeki tüm öğrencilere olduğu gibi, kardeş ülkelerimizden ilimize gelerek burada eğitimlerini sürdüren öğrenci kardeşlerimize, belediyemizin tüm imkanlarını açık olarak sunuyoruz. Özellikle son yıllarda ilimize kardeş ülkelerimizden de gelen öğrenci kardeşlerimizi şehrimizde her türlü görevi yaparken görmekten çok mutluyuz. Sakarya'daki yaşayan vatandaşlarımızın birçoğunun geçmişleri Orta Asya'dan ve diğer ülkelerden göçmenlerdir. Dolayısıyla biz hiçbir zaman kardeşliğimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu gibi etkinlikler de kardeşliğimizin daim olmasına ve daha güzel hale gelmesine vesile oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Program, konuşmaların ardından dans ve tiyatro gösterileri, müzik şöleni, Kazakistan yemeklerinin ikramı, Kazakistan ulusal eşyalarının tanıtımı gibi birçok etkinlikle devam etti.