Kazan dairesi patladı, yaptıkları ilk iş kümesten tavukları kurtarmak oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kat kalorifer kazanın patlaması sonucu meydana gelen yangında 9 ve 11 yaşlarında iki çocuk, tavukları telef olmaktan son anda kurtardılar.

Yangın, Serdivan ilçesi Aralık Mahallesi Aralık Caddesi üzerindeki 2 katlı müstakil bir evin yanında bulunan kat kalorifer kazanın patlaması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D.'ye ait olduğu öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kat kalorifer kazanı patladı. Patlama sesi sonrası aşağıya inen ev halkı alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken polis ekipleri yangınla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan, kat kalorifer kazanın patladığı anı anlatan Sefa Armut (11) ve Enis Armut (9) isimli iki çocuk, canlı ders yaptıkları esnada patlamanın olduğunu, korkarak dışarı çıktıklarını ve tavukları görerek onları yangın bölgesinden uzaklaştırdıklarını belirterek, “Tavukları yangından kurtardık. Kazan patladı. Canlı dersteydik sonra patlama sesini duyduk ve koştuk direk. Kazanın patlama sesisin duyarak dışarı çıktı. Dışarıya çıktığımızda yanıyordu, biz çok korktuk. Tavukları sevdiğimiz için yangından kurtardık” dediler.