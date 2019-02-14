Keleş: “Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz”

Rüstem Keleş katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sakarya ve Çevresinde Tularemi' başlıklı sempozyuma katıldı. Sen Otel'de düzenlenen sempozyumda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Sakarya Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Gedikli, SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti üyeleri, akademisyenler ve hekimler yer aldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Bu son derece önemli sempozyuma teşrif eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“10 yıllık yatırımlar 1,5 milyara yaklaştı”

Çeşmelere Türkiye'nin en kaliteli içmesuyu ulaştırdıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Vatandaşlarımızın çeşmelerine içmesuyu ulaştırırken son derece titiz davranıyoruz. İçmesuyu için çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 10 yıldaki yatırımlarımızın miktarı 1,5 milyar liraya yaklaştı. Şehir genelinde 10 içmesuyu arıtma tesisi, 6 atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Şu anda Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor. Kaynarca'da da atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Suyu kaynağında korumaya çalışıyoruz. Gezici laboratuvarlarımız ve akredite laboratuvarımızla da vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Yeni ve modern bir laboratuvar binası için inşa çalışmalarımız sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzle iyi bir işbirliği yapıyoruz. Birbirimize karşı bütün bilgi ve verileri paylaşmada açık davranıyoruz. İnşallah bunu daha da arttırarak sürdürecek, il müdürlüğümüzden ve bilimsel çalışmalardan yararlanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.