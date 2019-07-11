İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendilerini baş komiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şahıstan biri yakalandı

İstanbul’dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şahıstan biri gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şahıstan biri gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şahıs, Ferizli ilçesinde ikamet bir kişiden kimliği ile bankalardan kredi çekildiğini ancak kredi borcunu ödenmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar makbuz karşılığında parayı ödeneceğini iddia ederek vatandaşı ikna etti. Mağdur elinde bulunan 50 bin TL nakit, 12 bin doları ve 6 bin euro toplamda 130 bin TL değerindeki parayı Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Caminin oraya getirmesini istedi. Zanlılardan bir tanesi parayı alarak kayıplara karıştı. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Orhan Cami civarındaki kameraları inceleyerek şahıslardan biri olan A.G. (40) isimli şahsı tespit etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği A.G., isimli şahsı İstanbul'da yaptığı operasyonla gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.