İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in komşuları, evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtıktan sonra 66 yaşındaki adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine daha sonrasında sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.