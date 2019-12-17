Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in komşuları, evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtıktan sonra 66 yaşındaki adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine daha sonrasında sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.