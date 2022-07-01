Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 bin kök kenevir bitkisi ekimi yaptığı öne sürülen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.A., S.A. ve Y.A.'nın Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi'nde kendilerine ait arazide yaklaşık olarak 4 bin kök kenevir ekimi yaptığının bilgisini alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Konuya ilişkin olarak operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheliler işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.