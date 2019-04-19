Kent Orkestrası performansıyla göz doldurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türk ve Batı Müziği Eserleri' konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Kent Orkestrası konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ‘Türk ve Batı Müziği Eserlerinin' dinleyicilerin beğenisine sunulduğu programa çok sayıda sanatsever katıldı. Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk ve Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan'ın yanı sıra çok sayıda müziksever yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Nisan Kültür Sanat etkinliklerinin belirlenen takvim kapsamında devam edeceği ifade edilerek tüm sanatseverler etkinliklere davet edildi.