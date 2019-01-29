Kent Orkestrası'ndan müzik resitali

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda müzikseverin katılımıyla renk kattığı gecede Kent Orkestrası sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Şef Deniz Başay'la yeni repertuarını seslendiren Kent Orkestrası'nın sahne performansı izleyenlerden tam not aldı. Şef Başay, katılımcılara teşekkür ederek Orkestra adına müzikseverlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.