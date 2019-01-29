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Kent Orkestrası'ndan müzik resitali

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Kent Orkestrası tarafından sunulan konser ile sona erdi.


Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda müzikseverin katılımıyla renk kattığı gecede Kent Orkestrası sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Şef Deniz Başay'la yeni repertuarını seslendiren Kent Orkestrası'nın sahne performansı izleyenlerden tam not aldı. Şef Başay, katılımcılara teşekkür ederek Orkestra adına müzikseverlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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