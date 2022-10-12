Kentin yeni sembolü vagon kıraathanesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin sosyal hayatına dokunacak ve Restoran, kafe olarak hizmet verecek yeni projesi Çınarlı Vagon Kıraathanesi'nde sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal dokusuna katkı sunmaya devam ediyor. Ters Ev, Uçak Kıraathanesi, Orman Park, Millet Kıraathanesi gibi projelerden sonra bu kez şehrin yeni sembolü olacak Çınarlı Vagon Kıraathanesi'nin yapımında sona gelindi. Çalışma neticesinde Adapazarı Mithatpaşa Vagon Park'ın içine kullanılmayan bir vagon yerleştirildi. Park içindeki sosyal alanların tamamı yenilendi. Ayrıca, vagonun yerleştirildiği noktanın zemini modern görünüme uygun olarak inşa edildi. Vagonların içi ise modern bir restoran ve kıraathaneye dönüştürüldü.

Vagonda ve çevresinde inceleme yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakaryalı vatandaşlarımızı yakın zamanda Çark manzaralı bir çay sohbetinde bir araya getireceğiz. Şehrimizin sembollerini, ruhunu ve tarihini yansıtan sosyal projelerimizle geleceğe iz bırakmak istiyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Sakarya'mızın doğasını, mekanlarını ve kültürel değerlerini işleyerek sosyal dokuyu ilmek ilmek işliyoruz. Bunlardan bir tanesi olan Çınarlı Vagon Kıraathanesi'ni büyük ölçüde tamamladık, yakın zamanda inşallah hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.