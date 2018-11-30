Keremali HES'te türbin montajı başladı

Rüstem Keleş, Akyazı'da inşa edilen Keremali HES'te santral binasının tamamlandığını ve türbin montajının başladığını söyledi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, kurum tarafından Akyazı'da hayata geçirilen Keremali HES Projesi'nde gelinen son durum ile ilgili bilgiler paylaştı. Keleş, “Çevreyi önceleyen anlayışımız enerji noktasında da bizleri doğa dostu ve şehrimize katkı sağlayacak projelere yöneltiyor. ADASU HES ve Akçay Barajı Projesi kapsamında inşası süren hidroelektrik santrallerinde olduğu gibi Keremali HES'te bu anlayışımızın bir ürünü. Doğaya zarar vermeden üretecek işlere imza atıyor olmak son derece mutluluk verici” dedi.

Dr. Rüstem Keleş, “Akyazı'nın 5 mahallesine Keremali Dağı'nın bin 236 metre yüksekliğinde bulunan kaynaklardan el değmemiş suları ulaştırmak için 16 buçuk kilometre uzunluğunda isale hattı inşa etmiştik. Bu hattımızdan suyumuzu cazibe ile alacağız. Bu suyu alırken enerjisinden de faydalanmak için isale hattı üzerine Keremali HES'i kuruyoruz. Santral binasında inşa çalışmalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılacak. Elektronik ve mekanik montajlar devam ediyor. Enerji üretimini sağlayacak türbin ile jeneratör, enerji kırıcı vana ve giriş vanasının montajına başlandı. Otomasyon sisteminin yerleştirilmesinin ardından Keremali HES enerji üretebilecek duruma gelecek. Kısa süre içerisinde projemizi tamamlayarak hem şehrimiz, hem ülkemiz için temiz enerji üretecek bir tesisi daha devreye almış olacağız. Bu tesisimiz ile yılda 4 milyon kilovata kadar elektrik üretebileceğiz” diye konuştu.