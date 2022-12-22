Kesilmiş ağacı tekrar kesince başına gelmeyen kalmadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Seyfettin Beyaz, yol kenarındaki kesilmiş ağacı tekrar kestikten sonra traktör römorkuna ve iş aletlerine el konduğunu iddia etti. Geçim kaynağı olan römork ve iş aletlerini alamadığı için mağduriyet yaşadığını söyleyen Beyaz, “Benden sonra kesim yapanların hem traktörleri hem römorkları verildi. Ben neden 1 yıldan fazladır mağdur ediliyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

Karasu'nun Manavpınarı ilçesinde yaşayan Seyfettin Beyaz, yol çalışması nedeniyle gövdesi kesilerek bırakılan yaşlı bir ağacı tekrar kestiği için orman görevlileri tarafından traktörünün römorkuna ve aletlerine el konulduğunu iddia etti. Geçim kaynağı olan römork ve iş aletlerini bir yıldır alamadığını belirten Beyaz, “Tek kazancımı bu aletlerle elde ediyorum. Römorkum benim ekmek teknem. Yüksek gerilim geçen, yol yapılan ormanlık alanda devlet eliyle ağaç kesimi yapılıyor. Ben de bu kesilen ağaçlardan birini kestim. Benim gibi kesim yapanlar, benden sonra yakalandı fakat traktörlerini bile geri alırken ben küçük römorkumu alamıyorum. Mağdurum. Bir yıl oldu, mahkeme süreci devam ediyor. İki kez dilekçe yazdım. Sonuç alamadım” diye konuştu.