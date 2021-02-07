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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kovalamaca sonrasında yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kovalamaca sonrasında yakalandı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hendek ilçesinde 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin araçla seyir halinde olduğunu tespit etti. Durum üzerine harekete geçen ekipler, aracı takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli kovalamacanın ardından yaya olarak kaçarken yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet fişek ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.


Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. ile aynı araçta yakalanan S.D ve M.T isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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